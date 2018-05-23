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Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Почему не советские инженеры
В 1927 году русским физиком В. К. Фредериксом был открыт переход Фредерикса, ныне широко используемый в жидкокристаллических дисплеях. Всеволод Константинович Фредерикс (1885—1944) — русский физик и геофизик, основатель школы молекулярной физики полимеров и жидких кристаллов Санкт-Петербургского Государственного университета.
Не знал? Ну то-то же...

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.05.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните мне,что не так делаю.
Вбила свой номер,а высвечивает неправильный номер :-(
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* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10651
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вбила свой номер,а высвечивает неправильный номер

С 00.00 сегодня ночью регистрация будет работать.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а высвечивает неправильный номер

Наверное написано-номер не подтверждён,
потому,что его никто еще не проверял... :-o :-P
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