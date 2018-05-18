Директор пляжа Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #195







Отправлено: - 18:30 Цитата: Гость:



Ну так, когда своих мыслей нет, воруешь чужие. Которые по сути получются то к тебе и применимы. Ничего личного. Сам себя загнал таким высказыванием в партер.