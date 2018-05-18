Цитата: Бывалый:

А все остальное - это оценка ваших действий, а не эпитеты в ваш адрес.

Ну да, какая есть оценка, что ж поделаешь.

Понятно дело что она вам не по нраву...

Г-н Бывалый, а чем отличается оценка действий от эпитетов? Можно подобрать эпитет к любой оценке и наоборот. Причем оценка порой может быть гораздо жестче, чем эпитет. Например: Ваш неразвитый мозг - это эпитет (напоминает начало стихотворения).

С вашим мозгом не то что в сопромате делать нечего, на улицу выходить страшно - это оценка действий.



Это обещанный стих:



Над извилиной прямою

Мысли в кучу собирались

Сопромат понять старались

Но накрылось все плитою