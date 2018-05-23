Аноним Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11116







Отправлено: - 18:04 Цитата: 112: Почему не советские инженеры В 1927 году русским физиком В. К. Фредериксом был открыт переход Фредерикса, ныне широко используемый в жидкокристаллических дисплеях. Всеволод Константинович Фредерикс (1885—1944) — русский физик и геофизик, основатель школы молекулярной физики полимеров и жидких кристаллов Санкт-Петербургского Государственного университета.

Не знал? Ну то-то же...