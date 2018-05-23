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§ NG.kz
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выкурив сигарету на ул. Базарной с. Денисовка, 52-летний мужчина выбросил окурок на дорогу. Этот факт установлили сотрудники ОВД Денисовского района, и тут же составили протокол об административном правонарушении.
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мда
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После такого, я бы курить точно бросил. :lol: :lol: :lol: :lol:

Ден
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циркачи и показушники емае) где где еще и в Денисовке мужик покурить не дали) еще бы за скорость остановили на лошади.

декаданс
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: сотрудников надо наградить.....за поимку особо опасного преступника... :lol: :lol: :lol:

Ден
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
галочку поставят в отчете! ай да доблестная служба! звездочку получат!))) на знакомого вон кредит контора одна оформила без его ведома, так он им уже и адрес сказал организации и телефон, пол года титьки мнут) молодцы! :lol: :lol: :lol:

Бывалый
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мда:

Достаточно бросать бросать окурки где попало.
Цитата:
Ден:

Почему не дали покурить?
Дали...
А вот за свинство - дали сутки ареста.
Правильно сделали, кстати...

Руслан
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше писать не о чем??? В Атырау в день несколько десятков человек за окурки и семечки арестовывают, там прям кландайк новостей для вас НГ

Чойбалсан
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
:lol: сотрудников надо наградить.....за поимку особо опасного преступника..

Это точно.Это был последний преступник, теперь в багдаде всё спокойно.
А злостного показательно обезглавить на базарной площади.

§ FOMA
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Этот факт установлили сотрудники ОВД Денисовского района и тут же составили протокол об административном правонарушении

Так вот вы какого содержания, "галочки" о раскрытых преступлениях. Чем больше галочек, тем выше показатель раскрываемости. "Галочки" ведь не пахнут.
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* 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12057
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Когда кто то обгаживает дворы, поджигает этими окурками мусорки, степи, дачи, мы возмущаемся..
Только властями, мол почему они ничего не предпринимают..
Ну предприняли и?
Завтра он бутылку выкинет и разобьет об асфальт, ваш ребенок порежется..
Что, побежите с претензиями на полицейских, мол недосмотрели?
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§ drakon
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Правильно сделали, кстати...

Один вон,в КОстанае - бросил окурок в урну,
она сгорела. Опять - не так... :lol:
Нужно было-плюнуть в ладошку,
затушить и положить в карман... :-P
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Гость
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 19:10
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10651
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Так вот вы какого содержания, "галочки" о раскрытых преступлениях. Чем больше галочек, тем выше показатель раскрываемости. "Галочки" ведь не пахнут.

Ты не путай административные и уголовные нарушения. Без наказаний и порядка никакого не будет.
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* 112
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12057
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:20
Комментарий проходит проверку.
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* 112
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12057
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:24
Комментарий проходит проверку.
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