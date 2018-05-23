112 Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области #9





(Пользователи) Сообщений: 12057

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:30 Хех..

Когда кто то обгаживает дворы, поджигает этими окурками мусорки, степи, дачи, мы возмущаемся..

Только властями, мол почему они ничего не предпринимают..

Ну предприняли и?

Завтра он бутылку выкинет и разобьет об асфальт, ваш ребенок порежется..

Что, побежите с претензиями на полицейских, мол недосмотрели?