Цитата: не менее чем у трети работников страны, а это более двух млн человек, вырастет заработная плата, причём без увеличения нагрузки на работодателя

Не вырастет у них зарплата.

Вырастет прибыль у их работодателя.

А работникам оклады уменьшат на соответствующую сумму.

На руки работники будут получать столько же, сколько и получали.

Популизм чистейшей воды.

Стопудов протолкнуто самими работодателями.