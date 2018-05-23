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§ NG.kz
Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новорожденный мальчик, которого обнаружили в мусорном контейнере в районе тубдиспансера, находится в критическом состоянии. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
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иронизатор
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато порицаем аборты. аборт - это грех.

андрей
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это же человек .... Не имеет значение сколько и почему . Когда в утробе и аборты это другое дело , тут если демагогию разводить , то можно и до семя мужчин при желания докопаться , то же ведь живое .Но это уже ЧЕЛОВЕК , если ещё здесь не оформленный то по крайней мере житель планеты Земля , поэтому и судить и сажать надо как за преднамеренное жестокое , иначе не назовёшь , убийство или как в этом случаи попытку приведшею ...., плюс статья за преступление против несовершеннолетних и давать пожизненно , а по другому как ??? Раз уж расстрел отменили . А то получается переспал с N летней которая сама то в гостиницу то на дачу то ещё в какие дебри поехала и всё... педофил , совратил и прочее и лет 10 - 12 , а тут сейчас начнётся денег нет , условий , мама папа заругают и т.д и т.п и пожалейте меня бедную , а если можно то пожалейте условкой ....

§ Медный
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иронизатор:
зато порицаем аборты. аборт - это грех.

Что с тобой не так "человек"?
Родил Человека, так будь добр хотя бы донеси его до дома малютки.
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иронизатор
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы б, Медный, не умничали) без вас догадаются, что надлежит делать в таких случаях. не много ли на себя берете, лишая незнакомого человека своего статуса просто так?) лол.
и я достаточно знакома с тенденцией репродуктивного насилия в отношении женщин, поэтому не вам мне рассказывать о морали.

§ Медный
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иронизатор:
без вас догадаются, что надлежит делать в таких случаях.

Вижу как разобрались что делать, оставили новорожденного в баке.
я бы сказал вам куда идти, да знаю что не поймёте
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Кустанаец 2
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где пригодилась бы поголовная идентификация по ДНК. Виновников отыскать было бы намного проще! Причем - обоих!

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 12:19]

Муми
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужики сначала без серьёзных отношений и без предохранения с женщинами гуляют, а потом линчуют их за то, что бабы аборты делают и их дефектные плоды выбрасывают. Если уж сажать, то обоих: и мамашу нерадивую, и того, кто без серьёзных намерений по бабам тыкался

знающий
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...




Отправлено: 23.05.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муми с тобой всё понятно за тобой уже выехали.

* Anna
Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный...
Anna


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 03.12.15
Отправлено: 23.05.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна с Вами полностью. никакого оправдания нет поступку "мамы". Кидать в пустой бак своё дитя...на верную гибель. нет слов. Сама выносила-родила...и сама же отняла шанс на жизнь. Как потом жить с этим чувством, страшно.
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