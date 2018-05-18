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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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* drakon
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13832
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уважаемые не в счет, бутилька Шампанского от нашего спонсора!

Марик,а спонсор - кто?... :lol:
Я могу надеяться, я Полноправный... :oops:
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Маркс
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А все остальное - это оценка ваших действий, а не эпитеты в ваш адрес.
Ну да, какая есть оценка, что ж поделаешь.
Понятно дело что она вам не по нраву...

Г-н Бывалый, а чем отличается оценка действий от эпитетов? Можно подобрать эпитет к любой оценке и наоборот. Причем оценка порой может быть гораздо жестче, чем эпитет. Например: Ваш неразвитый мозг - это эпитет (напоминает начало стихотворения).
С вашим мозгом не то что в сопромате делать нечего, на улицу выходить страшно - это оценка действий.

Это обещанный стих:

Над извилиной прямою
Мысли в кучу собирались
Сопромат понять старались
Но накрылось все плитою

Аноним
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пургометом вот назвали, ...

"Unicuique secundum opera eius". Чо уж тут обижаться...
Цитата:
112:
А если бы их таким образом в Акимате?

Думаю, если журналисты в акимате будут заниматься тем же, что и ты здесь на форуме, - их также обзовут. Ну, может слово заменят, но смысл будет тот же.

§ Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10649
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А я предлагаю вместо модерации ставить "+" или"-" посту.

Разрабатывалась новая версия с такой возможностью:
http://www.ng.kz/new/

Но у нас тут консерваторы, в основном - жителям форума она не очень понравилась. Ну и приостановили дальнейшую разработку - возможно, по другим причинам.

Цитата:
Мишаня:
Еще и с возможностью отследить, кто влепил

Вот это лишнее - неадекваты сразу начнут писать в личку угрозы и "мстить".
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* 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,а спонсор - кто?...
Я могу надеяться, я Полноправный

Ты подходишь для подарка от спонсора.
Спонсор просил не разглашать его имени..
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* 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
сразу начнут писать в личку угрозы и "мстить".

Очень любопытно слышать от того, кого защищает администрация сайта, кто пинает так сказать дверь в их офисе..
Ты боишься отвечать за свои слова лично, боишься ответственности и потому перекладываешь ее на администрацию сайта, чтобы она тебя защищала и это всё?
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа



Когда заканчиваются аргументы, переходят на оскорбления,-

"ad personam"

Кстати,один из признаков интеллектуальной маргинальности...

* 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вопрос.
Комментарии с сегодняшней ночи считать будете заново, то есть набрал 55 тире 60, без нарушений, то дают полноправного, или все таки начнутся отговорки снова, мол в твоем комментарии нет зерна, нет нурлыкунства, нет лояльности к нам?
Вот наберу если 55 тире 60, что будет, будет ровно та же самая сугубо личная выборочная к отдельным форумчанам та же Вата, что и всегда?
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты панихиду уже заказал по форуму или будешь сам с собой общатся теперь?)

рудничанин
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот наберу если 55 тире 60, что будет, будет ровно та же самая сугубо личная выборочная к отдельным форумчанам та же Вата, что и всегда?


да какие у тебя комментарии? их нет совсем.

какие урны на западе?
а как тушат сигареты слюной?
двадцать фоток телика.
нет комментариев, нет.
долбишь как из пулемета-"какое небо голубое "
и дорогу фоткаешь, и считаешь это комментариями.
дураков то нет.

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Я тебе твоим языком понятным ответил, а ты сразу обижатся. Кто же знал, что ма...иналы такие ранимые. :lol:
Главное что про хлев не обидело.

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа


Все чаще хочется цитировать Лаврова…

* 112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 17:40
Комментарий проходит проверку.
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Страница 13 из 13«1...111213
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