Цитата: Бывалый:

А когда делаешь для себя - смысл какой самому себе оплачивать-то?

То есть не весь ваш труд оплачивается, как вы здесь декларировали. Это маленькое признание уже большой шаг для вас, г-н Бывалый, в страну понимания.

Цитата: Бывалый:

Вы теоретик.

Каким образом шляпа защищает шею от солнца когда работаешь в поле попой кверху?

Вы ни разу в поле не работали, стопудов.

Слушайте, большинство сельскохозяйственных полей находятся в более жарких условиях, чем поля костанайщины, но везде люди придумали приспособления для защиты от солнца и только Бывалый и 0,7-й сжигают свои пятые точки под палящими лучами. Один не знает, чем прикрыть голову, а второму даже через плохую советскую ткань обжигало его зенитку. Может там на поле еще ставили аппарат инженера Гарина, чтобы убыстрить продвижение к фляге с водой в конце ряда, уходящего за горизонт.

Цитата: Бывалый:

Бесплатную рабсилу они себе находили в лице детишек.

Да бросьте! Прочитайте лучше рассказ Н. Носова "Огородники" и успокойтесь уже. Там показаны нормальные дети того времени. А такие перестроечные работнички как вы больше лежали в бороздах и ели за пятерых колхозную еду. Видать сильно хотели таким образом развалить СССР.