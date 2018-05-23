Макарыч Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 681

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата: чгк:

а зачем? поясните.

Ветрозащита. Меньше стены от дождя мокнуть будут, а значит их теплосопротивление не будет снижаться. Да и просто стена более толстая на слой краски - дополнительная теплоизоляция ))



А если серьезно, то покрашенные дома реально симпатичнее. Серые однотипные навевают уныние. Я положительно отношусь к покраске.