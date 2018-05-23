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§ NG.kz
Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для людей с низким доходом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам социального обеспечения. Одна из его поправок предполагает уменьшение налога для низкооплачиваемых работников в 10 раз.
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Ватсон
Re: Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для...




Отправлено: 23.05.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких именно налогов, уплачиваемых физическими лицами, этот закон коснулся?

гость
Re: Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для...




Отправлено: 23.05.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:

товарищей с зп в конверте, они все низкооплачиваемые
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