FOMA Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца... #4





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Регистрация: 19.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 16:49 Цитата: Ватсон:

Фома посмотрел видео? Мнение не изменил?

Крайний раз тебе скажу "зри в корень" проблемы. Не нужно путать теплое с мягким. Ты увидал жестокое убийство и требуешь с пенкой у ротика не менее жесткого наказания. А дальше что? Тут она конечно должна понести наказание и в первую очередь моральное. Я же говорю о первопричине поступка. Почему она так поступила? (страх, ненависть, финансовые проблемы и т.д.) И о возможном спасении в будущем невинных детей. Вот с этим нужно работать, разъяснять. Естественно не сейчас а до того как она выросла и такое сделала. Нравственное воспитание человека, слыхал? Чтоб в будущем не было повально таких поступков. И не нужно быть таким кровожадным, будь добрее. Учись жить ...