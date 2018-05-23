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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 741 из 741«1...739740741
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати телек 43й хуже показывает 32х, для дома не подойдет.
Качество прихрамывает у ютьюба и цифрового.
Тарелка можно сказать вытягивает, но сравнил с самсунгом и лж, до них не дотягивает..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

За скоко , брал ? такой 8800 гривен стоит , на месте .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берем вот такую вот телевизеродержалку крутилку за 6000 тенге..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут даже есть золотой ключик, правда размер его меньше немного, да и эти шурупы не нужны и он тоже..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
такой 8800 гривен стоит , на месте .

99700 брал, но для дома не пойдет, маленький такой же на много лучше показывает..
Но стоит 68000 примерно, если смарт тв.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно стена..



Попробую..
Вымерять как бы..
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рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Собственно стена..
Попробую..


болезный, ты ветки попутал. голова кружится?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикрутил такую штуку..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
ветки попутал. голова кружится?

Хех..
Последний день.
Да и началось все с распаковки..
Где ты ветку про распаковку и установку электроприборов видел?
Все равно завтра уже этого не будет ничего, можно и пофлудеть..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя пришла, помогла подержать телевизер и выставить уровень..
Что получилось..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически 90 градусов..



Ну может 87..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото с дивана..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12048
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото со спальни лёжа..
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Ответить Новый топик
Страница 741 из 741«1...739740741
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