112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11109





(Пользователи) Сообщений: 12048

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:10 Цитата: рудничанин:

ветки попутал. голова кружится?

Хех..

Последний день.

Да и началось все с распаковки..

Где ты ветку про распаковку и установку электроприборов видел?

Все равно завтра уже этого не будет ничего, можно и пофлудеть..