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§ NG.kz
Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, представляя на заседании Мажилиса поправки в конституционный закон "О выборах". Право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям.
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ваще
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев




Отправлено: 23.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Законопроектом не предусматривается самовыдвижения.////

смешно .

Вячеслав
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев




Отправлено: 23.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминаю времена тоталитарного социализма. Кто бы мог подумать, тогда тоже была демократия! Социалистическая демократия, которая отличалась от нынешней-буржуазной одним важным моментом. Выборы проходили не по территориальному принципу, а по коллективному, т.е. выбирали депутатов в Верховный совет из коллектива. Подлец, взяточник, пьяница и развратник не мог быть избран. А сейчас подавляющее большинство избирателей не знает человека, за которого голосуют. Отличная схема для правящего класса буржуазии пудрить нам мозги и управлять нашими жизнями.

§ Дантист
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.05.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игры в демократию продолжаются.
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* Медный
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во-первых, это направлено на расширение и развитие роли политических партий. При этом для акимов сельского уровня политическая партия выдвигая кандидатуры будет ответственна. Это будет ответственность не только акима, но и политической партии", - уточнил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы депутатов.

Уточните пожалуйста, какую ответственность понесут партии? их оштрафуют? Разгонят? или что?
Что за ответственность? моральная что ли?! :-x



[Исправлено: Медный, 23.05.2018 - 13:53]
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