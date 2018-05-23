Цитата: Во-первых, это направлено на расширение и развитие роли политических партий. При этом для акимов сельского уровня политическая партия выдвигая кандидатуры будет ответственна. Это будет ответственность не только акима, но и политической партии", - уточнил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы депутатов.

Уточните пожалуйста, какую ответственность понесут партии? их оштрафуют? Разгонят? или что?

Что за ответственность? моральная что ли?!







[Исправлено: Медный, 23.05.2018 - 13:53]