CHINOIS Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае #4





(Пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 13:22 Эволюция дело очень сложное и непредсказуемое. не важно, что крыша течет, отопления нет, в стенах щели, в которых сквозняки гуляют. Главное, чтобы халупа покрашена была в цвет, приятный ЕЛбасы....