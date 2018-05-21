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≡ Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир проходил 3-5 мая в Кызылорде. Были представлены разделы с ушу саньда, а также паралельно проходил чемпионат в разделе таолу. Обе соперницы Марианны Игнатенко представляли Южно-Казахстанскую область.
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36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да уш..
Настоящие мужики ушли в интернет и стали настоящими его Воинами..
Свято место пусто не бывает и на их место пришли вчерашние девчонки..

Настоящие мужики поняли, что это девчьячи вид спорта и ушли или в рукопашку или другие единоборства.

Муха
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
36+:
ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?

А с чего вы решили что восточные единоборства учат драться?
Они учат НЕ драться.
Но тем, у кого голова "пробита", этого не понять.
Уже не понять...

Тогда нужно заниматься легкой атлетикой, только наступила угроза,на старт, внимание, марш!!

36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот расскажу, чем закончились мои занятия карате, приехал на каникулы домой, понаделал за сараем в закутке, всякие снаряды, груши из мешков набитые просом ячменем, набивал ноги руки, со мной увлекся мои братишка и еще пацанята, информации ни какой небыло, нашли какую то запрещенную книгу на пленку на болгарском языке с картинками, еще какие то разрозненные копии чего то, про карате и все лето истязали себя, осенью когда случился конфуз с моим сенсеем, я бросил карате, а мой братишка наоборот заразился, из за этого потом поступил спортфак пединститута, Там не было секции карате так как этот вид спорта был запрещен, попал в армии вдв спорт роту, потихоньку там чего то поднабрался. Когда работал в сельской школе учителем физо, подполье, тренировал детей механизаторов и скотников, с ними бегал по сугробам купались зимой в проруби, понаделали снарядов собственной конструкции, тренировались на ощупь. Когда разрешили карате, он где то, узнал что проводиться какой то семинар и соревнования по карате в москве, с учениками поехал посмотреть и поучиться посмотреть на настоящих каратистов и так получилось, что продемонстрировали там свое умение, сенсей признал их каратистами, оказывается они какой то запредельно сложный раздел карате натренировали в деревне о котором даже сми не знали, сейчас его ученики открыли школы в германии в России и у на в костанае фио говорить не буду, кто занимается тот знает.

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


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Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
Настоящие мужики поняли, что это девчьячи вид спорта и ушли или в рукопашку или другие единоборства.

ты считаешь рукопашку верхом творения? расскажу тебе, как настоящий боевой разведчик, рукопашка в реальном бою настолько же тупая и неэффективная, как и прыганье со скакалкой на ринге. В берцах да еще и при полной боевой нагрузке сильно ногами и рукми не помашешь. Лично я для себя давным давно выбор сделал в пользу Вин-Чун.
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§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


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Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается у-шу саньда.... назвать вид единоборства девчачьим- может только глупый и неадекватный человек. вся суть только в том, что многие товарисч, занимающиеся в зале, мало практикуют уличные драки. и мало оттачивают боевые навыки ведения боя. в самом же стиле скрыт очень огромный потенциал, очень серьезное и грозное оружие. Просто надо уметь им пользоваться. Это как в ВДВ, есть бойцы, выполняющие боевые задачи, а есть "паркетчики", которые на парадах показуху показывают. Кто служил - поймет.
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362
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:

ты не забыл у нас есть самбо? вот где настоящее боевое оружие, рассчитанного на простого рабочего от станка и крестьянина от сохи у которых не было всяких растяжек и поставленных ударов.
Во время ВОВ разведчиков готовили в ускоренном варианте в течении месяца, удары ногой, подсечки, на сколько дотянется нога без растяжки, наши ни сколько не уступали европейским спецназам.
Помню в конце 80х когда был дефицит всего, выкинули вино, образовалась очередь, и какие то наглые спортики полезли без очереди, все молчат боятся, один дедок возмутился, они дедка за шкварник, так дедок 4х уложил, сразу все к дедку, ну ты молодец, где так научился? а он первый Украинский, разветбат, а что за вид единоборств? а он отвечает, самбо.

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
ты не забыл у нас есть самбо?

боевое самбо это дурмашина:) занимался, занимаюсь и очень люблю, особенно с участием Емельяненко:)
Однко, хочется вспомнить, что самбо-есть отобранные и селекционированные приемы многих восточных техник.
Вин-чун же аналогично селекционированные техники штурмового боя. Мой личный опыт говорит о том, что самбо и вин-чун в одной коллекции-вещь абсолютно непредсказуемая. учтем и тот факт, что Система Кадочникова- полностью основана на технике Вин-чун. А меряться детородными органами впринципе бессмысленно. В конце концов все зависит от подготовки бойца и от случая.
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Бывалый
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Муха:
Тогда нужно заниматься легкой атлетикой, только наступила угроза,на старт, внимание, марш!!

Вы нифига не поняли.
Видимо в силу ограниченности ... доступа к информации...
ВЕ учат предотвращать конфликт.
Словесно. (это философская часть)
Если не получается, то физически нейтрализовывать попытки нападения, не нанося при этом физического ущерба ни себе, ни противнику.
А вам всё бы только взять и уе.... ударить...
Унылые создания...

[Исправлено: Gljuk, 22.05.2018 - 20:36]

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы нифига не поняли.
Видимо в силу ограниченности ... доступа к информации...
ВЕ учат предотвращать конфликт.

безграничный ты наш.... конечно, мы эти сказки слушали неоднократно:)
Особенно, когда более двадцати лет отдали изучению ВЕ....
Цитата:
Бывалый:
Словесно. (это философская часть)

для этого лучше всего подходит Нейро-лингвистическое программирование
Цитата:
Бывалый:
с этим лучше справляется автомат калашникова, чем любые единоборства

Если не получается, то физически нейтрализовывать попытки нападения

Цитата:
Бывалый:
не нанося при этом физического ущерба ни себе, ни противнику.

тогда какой смысл? нейтроллизовать противника надо так, чтобы у него потом и повода и желания повторяться не было.
Цитата:
Бывалый:
А вам всё бы только взять и уе.... ударить...

а вам?
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Бывалый
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
А вам?

А мы не дуболомы с мозгами уровня насекомых.
Мы в процессе эволюции от вашего уровня прошагали вверх по лестнице уже много ступенек.
Зло порождает только зло.
ПС
Не льсти себе.
Ты учил движения, механику, а не ве...
Ве тебе понять не дано.
Нос не дорос.

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:15
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:17
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ CHINOIS
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Ты учил движения, механику, а не ве...

я учил то, что реально позволяет мне выживать на протяжении многих лет в самых экстремальных условиях.
условиях, которые тебе я думаю, сосвем не по зубам.
а с твоими рассуждениями только ката на татами крутить, а в обычной уличной драке, не говоря уже о реальной боевой ситуации- ляжешь первым.
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