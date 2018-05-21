Бывалый:

Вы нифига не поняли.

Видимо в силу ограниченности ... доступа к информации...

ВЕ учат предотвращать конфликт.

Бывалый:

Словесно. (это философская часть)

Бывалый:

с этим лучше справляется автомат калашникова, чем любые единоборства



Если не получается, то физически нейтрализовывать попытки нападения

Бывалый:

не нанося при этом физического ущерба ни себе, ни противнику.

Бывалый:

А вам всё бы только взять и уе.... ударить...