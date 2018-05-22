андрей Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в... #7







Отправлено: - 08:16 По поводу "...Выявлены отдельные недостатки в работе медучреждений " . Видимо у нас разные понятия к глаголу " отдельные" . Городская больница ..... убогий маленький туалет с двумя унитазами и полуразбитыми дверями на всё отделение , в которых в среднем находится человек 50- 60 ,такая же ванна при чём одна на то же количество , по 5-6 , а то и семь человек в палатах , далеко не привлекательных в квадратных метрах отношениях . 21 век и полное отсутствие пассажирских лифтов ...парадокс для больницы .Зато лифтёрши первые люди там , порой целая война идёт когда просишь поднять тебя на этажи .По хорошему её надо снести как несоответствие времени .Но видимо проще сказать "выявлены отдельные недостатки в работе медучреждений" , да построить очередной манеж для футбола за 4 млрд.( согласно сообщению сайта Алау ТВ от 30 апреля сего года) , ведь необходимость в футболе куда выше просто нормальной больницы .



[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 08:55]