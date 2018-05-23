Алиса Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4110

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 Возвращаемся к пещерным временам: отдельные личности беременных даже не появляются в женских консультациях, а значит остаются вне зоны контроля.

Про внутрисемейные отношения вообще молчу... Ценности человеческие с каждым днем всё прогрессируют...

21 век на дворе, а у нас то в колодцах, то в мусорках, то еще где находят новорожденных...

Люди деградируют...