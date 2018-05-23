андрей Re: Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный... #2







Отправлено: - 10:09 Ну это же человек .... Не имеет значение сколько и почему . Когда в утробе и аборты это другое дело , тут если демагогию разводить , то можно и до семя мужчин при желания докопаться , то же ведь живое .Но это уже ЧЕЛОВЕК , если ещё здесь не оформленный то по крайней мере житель планеты Земля , поэтому и судить и сажать надо как за преднамеренное жестокое , иначе не назовёшь , убийство или как в этом случаи попытку приведшею ...., плюс статья за преступление против несовершеннолетних и давать пожизненно , а по другому как ??? Раз уж расстрел отменили . А то получается переспал с N летней которая сама то в гостиницу то на дачу то ещё в какие дебри поехала и всё... педофил , совратил и прочее и лет 10 - 12 , а тут сейчас начнётся денег нет , условий , мама папа заругают и т.д и т.п и пожалейте меня бедную , а если можно то пожалейте условкой ....