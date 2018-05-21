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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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Маркс
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 23.05.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В нормальном магазине не будут специально продавать просроченный товар ,бывает скидки на товар с подходящими сроками ,но никак не просроченный.

Супермаркет может и перебить сроки на просроченных товарах. Что-то я не видел возле них контейнеров с просрочкой. Там бы очереди стояли длиннее, чем в кассах супермаркета.
Цитата:
Добринцофф:
Так работают супермаркеты

Там схема скорее всего такая. Всю продукцию с истекающим сроком в супермаркетах забирает поставщик или производитель и меняют на нормальную, а старую развозит по мелким магазинчикам или пускают в переработку, если невозможно уже перебить сроки на товаре. Поставщик может сделать смесь старой продукции со свежей и упаковать с новым сроком. Купишь упаковочку конфет, а там сухие со свежими соседствуют.

А может все капиталисты честные и они так не делают, а только для людей стараются в ущерб себе? Ну-ну...

Гость
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 12:01
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