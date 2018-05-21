Цитата: Добринцофф:

В нормальном магазине не будут специально продавать просроченный товар ,бывает скидки на товар с подходящими сроками ,но никак не просроченный.

Супермаркет может и перебить сроки на просроченных товарах. Что-то я не видел возле них контейнеров с просрочкой. Там бы очереди стояли длиннее, чем в кассах супермаркета.

Цитата: Добринцофф:

Так работают супермаркеты

Там схема скорее всего такая. Всю продукцию с истекающим сроком в супермаркетах забирает поставщик или производитель и меняют на нормальную, а старую развозит по мелким магазинчикам или пускают в переработку, если невозможно уже перебить сроки на товаре. Поставщик может сделать смесь старой продукции со свежей и упаковать с новым сроком. Купишь упаковочку конфет, а там сухие со свежими соседствуют.



А может все капиталисты честные и они так не делают, а только для людей стараются в ущерб себе? Ну-ну...