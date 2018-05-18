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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окончательно "заболтали" тему,
впрочем,как всегда...
Предлагаю,как на Ленте -
"комментарии к материалу закрыть в связи
с истечением срока его актуальности."

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Да ты никогда общатся нормально не умел на форуме. Стилистика обычного маргинала, чутка подправленная образованием, но уши то точат. Как во фрак не наряжайся, все равно ну..ро не спрячешь. :lol: :lol: :lol:

* drakon
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Предлагаю,как на Ленте -

Потерпи - остались сутки... :lol:
Профайл

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да ты никогда общатся нормально не умел на форуме. Стилистика обычного маргинала, чутка подправленная образованием, но уши то точат. Как во фрак не наряжайся, все равно ну..ро не спрячешь


Эталон интеллектуального форумного общения...

Чья бы мычала...

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
комментарии к материалу закрыть в связи
с истечением срока его актуальности."

Предлагаешь чтобы журналисты и дальше как в рот воды набрали и не отвечали никогда на горящие вопросы, провоцируя этим еще сильней?
Ведь что у них не спроси, они считают это нарушением, если кто тотне Уважаемый у них там что то спросит и безжалостно банят, причем в правилах некоторые вещи не указываются.
Есть сугубо личные правила против например меня..
Ну нигде в правилах не писанные..
Однако применяются ко мне жестко, по наговору особенно Уважаемых..
Я бы от этой практики последнего Диктатора на Земле начал избаляться..
Кто знает, а знает и администрация в лице .., хм, написпл сперва, стер, сами знают, и модераторы и Уважаемые, которые заставили администрацию действовать не по правилам, а только по каким то личным ощущениям..
Это вообще почему такой произвол то творится, выборочный?
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И говорить о наболевшем, хотя бы раз в 7 лет, как в этот раз, нужно.
И отвечать иногда, так же раз в 7 лет, иногда тоже хватает, разгрузить обстановку так сказать..
Акимат то , чиновников, дергают почему то журналисты и требуют ответов, тогда как сами грубо и жестко пресекают это по отношению к себе..
Пургометом вот назвали, вот и весь ответ..
А если бы их таким образом в Акимате?
Да на весь Мир бы растрезвонили отне свободе слова и не демократии..
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§ Ваш земляк
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1616
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.05.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я предлагаю вместо модерации ставить "+" или"-" посту. Ну или там лайк или дизлайк. Сразу будет видно, что нравится людям, кого они поддерживают, к чьему мнению прислушиваются. И вот уже по количеству этих самых лайков и давать всяких Полноправных и Уважаемых. Кто "за"?!
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 06:32
Комментарий удален модератором.

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112, чего опять расплакался?
Тут тебе не детский сад, слезки вытирать не станут.
Будь уж мужиком- воинъ :lol:

§ Мишаня
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.05.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А я предлагаю вместо модерации ставить "+" или"-" посту

За. Еще и с возможностью отследить, кто влепил
Цитата:
Ваш земляк:
по количеству этих самых лайков и давать всяких Полноправных и Уважаемых

Против. Против вообще статуса пользователя. Это не магазин с привилегиями. Тут все должны быть равны.
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
будет видно, что нравится людям, кого они поддерживают

Каким людям?
Это тебе что, какая то народная газета, которой владеют все?
Что ты такое говоришь?
Может еще предложишь администрацию переизбрать этими самыми "людьми"?
И тебе уже сказали, Уважаемых больше не делают, у них в клубе свои тусуют..
Профайл

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Ты форум с хлевом попутал.
Маргинальный интеллектуал, млин :lol:

рудничанин
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Каким людям?
Это тебе что, какая то народная газета, которой владеют все?
Что ты такое говоришь?
Может еще предложишь администрацию переизбрать этими самыми "людьми"?


одни вопросы.
четыре строки, четыре вопроса.
а сам додуматься ни до чего не может.
а какие урны на западе интересно?
такие вот вопросы у шарика.
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Страница 12 из 12«1...101112
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