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§ NG.kz
Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, новорожденный мальчик, которого вчера, 22 мая, около 20.00, обнаружили в районе тубдиспансера, сегодня утром еще находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
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Реке
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могли бы в приют отдать. накажет за это всевышний и жестоко накажет. ох пожалеет еще

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2018 - 11:13]

§ Алиса
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.05.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаемся к пещерным временам: отдельные личности беременных даже не появляются в женских консультациях, а значит остаются вне зоны контроля.
Про внутрисемейные отношения вообще молчу... Ценности человеческие с каждым днем всё прогрессируют...
21 век на дворе, а у нас то в колодцах, то в мусорках, то еще где находят новорожденных...
Люди деградируют... :-x :-x
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Читатель 1
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 11:29
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реке:
Могли бы в приют отдать. накажет за это всевышний и жестоко накажет. ох пожалеет еще

Вот такая странная вера у людей: аборт - грех, в дом малютки - грех, а оставить на произвол судьбы - нормально.
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* Серый волк
Re: Найденный в мусорном контнейнере мальчик умер
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9608
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 11:46
Комментарий удален модератором.
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* Артем Марусич
Re: Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 21
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 23.05.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шокирующие новости. Ужасная судьба. Всего за сутки такая трагедия развернулась - нет слов.
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Гость
Найденный в мусорном контейнере мальчик умер




Отправлено: 23.05.18 - 12:01
Комментарий проходит проверку.
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