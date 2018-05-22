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§ NG.kz
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера утром, отводя детей в детский сад, увидел, что специальный контейнер, который должен не допустить выброс в атмосферу паров ртути, содержащихся в энергосберегающих лампах, валяется.
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Гость
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...вечером, приехав за детьми, я увидел ту же самую картину!


Ужас,конечно...
Но смею заметить,интервал времени между двумя снимками,
ну никак не целый световой день...

Далекий
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
ну никак не целый световой день...

Вас только это интересует?
А то, что он нараспашку, и никому дела нет? Дети бегают, пары летают. Табличка должна быть с номерами телефонов. Короче, все как всегда.

Гость
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вас только это интересует?


Увы,я так же как и вы,далеко не восторге от увиденного.
Но,объективности ради,не надо вводить в заблуждение форумный люд,
фотографиями сделанными в одно и тоже время, со слегка
измененным ракурсом.

Народный контроль
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Но,объективности ради,не надо вводить в заблуждение форумный люд,
фотографиями сделанными в одно и тоже время, со слегка
измененным ракурсом.

даже тень от предметов не изменилась! выложил фото с намерением очернить действие власти.

§ Серый волк
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9606
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
даже тень от предметов не изменилась! выложил фото с намерением очернить действие власти.

Твою власть даже битумной краской покрыть - будет только обеление.
Нет там теней. Пасмурно.
Участкового за органы привлекать. При обнаружении опасных предметов должен был вызвать службы и остаться до их прибытия. В данном случае МЧС, у которых есть инструкции на случай и разбитых градусников и массовых происшествий с упаковсками ламп.

Кстати в приличных европейских магазинах уже не купить ртутьсодержащие лампы.
Даже КЛЛ. Леруа Мерлен в Москве, последовали примеру, полностью убрали эту опасную продукцию с полок.
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§ Dron
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 23.05.18 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
даже тень от предметов не изменилась! выложил фото с намерением очернить действие власти.

Где ж вы там тень то увидели. Погода вроде не солнечная. Ну а факт остается фактом, компетентные лица "забили" на это проишествие. И за весь световой день даже пкск не подсуетились!
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§ 112
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
а факт остается фактом, компетентные лица "забили" на это проишествие.

Хех..
По моему людишки забили на других таких же людишек, на своих соседей, на детишек, которые вандалят там постоянно и теперь виноваты власти в том что соседи этого дома вандалы..
Ставят пусть камеру..
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