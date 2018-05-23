Серый волк Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12035





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9606

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:49 Цитата: Вайпер .:

Вспомнил февральскую ночь 2011 года , когда слушал на КВ , последнюю радиопередачу ВВС , на русском языке .

С разрешения Севы Новгородцева открою тебе страшную тайну!

Слушатель BBC достаточно грамотный зверь и вещание ушло из КВ в интернет.

Где до сих пор работает, правда из другого здания.



BBC Русская служба



Последняя передача на олдовом КВ, с замиранием диапазона, с легендарными КВ шумами, с иногда врывающейся морзянкой, но уже конечно без воя глушилок, была именно в 2011. перед выключением была передача 5 этаж.

В Москве вещание частично было на FM до середины двухтысячных. Для большого города с массой свободно мыслящих людей это было актуально.

Это было культом. Ни разу не слушавший BBC был потерянным для общества человеком.

Одичалым дикарямбам из акиматосов и их нурлыкунским утыркам этого не понять.