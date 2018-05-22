112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11096





(Пользователи) Сообщений: 12035

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:42 Ну и снова о делах мирских..

Купил для клиентиков такой вот смарт тв с Украины..







По счету уже третий их телевизер, только первые два были 32е..

Ну зарекомендовали себя отлично, тем более цена что ни на есть совсем смешная для 43го..

Будем делать распаковку..