Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12033







Отправлено: - 01:24 Цитата: drakon:



Заратустра не позволяет . С таким чувством , я слушал последнюю передачу ВВС на русском языке , потом эта радиостанция вовсе ушла из эфира , так же уйдёт этот форум . Останутся одни брехуны , да себялюбы .