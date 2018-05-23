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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как , считаете , прикроют , " Деревеньку " ? :-(

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Как , считаете , прикроют , " Деревеньку " ? :-(

Не могу - знать. Зарегистрируюсь,поновой... :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Заратустра не позволяет . С таким чувством , я слушал последнюю передачу ВВС на русском языке , потом эта радиостанция вовсе ушла из эфира , так же уйдёт этот форум . Останутся одни брехуны , да себялюбы . :-o

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил февральскую ночь 2011 года , когда слушал на КВ , последнюю радиопередачу ВВС , на русском языке .
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