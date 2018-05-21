гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12026







Отправлено: - 00:08 что ж , проверим ещё . Я никого , тут не сдавал ( про то кто и где сидел ) , в столице Анголы , главная достопримечательность свалка в самом центре , кванзы - деньги , с моря когда подходишь к побережью , бегают свиньи похожие чем то на собак , на всё это Доктор , не смог ответить , значит он там и не был . всё гнал , про полчища воинов и какие то сталинградские битвы .