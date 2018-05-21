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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Возможности , для регистрации , нет . 8-)

Alex_60 ,что - не действует?... :lol: :oops:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.05.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Alex_60 ,что - не действует?..


действует, могу заходить по паролю., читать, писать не могу.
я же зарегистрированый.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
писать не могу.

Будешь мне в личку - писАть... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Возможности , для регистрации , нет

Возможность - будет у всех... :lol: :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.05.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Впрямую , у меня нет , :-o а искать обходные пути возможно , но не стоит оно того . 8-)

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.05.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А , ваще печник . ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это - Наполеоновский Мост.Оригинальные
фото есть на просторах Деревеньки. Это -

рисунок Ребёнка,вывешанный на вокзале.
Там в подземном переходе - целая Галерея.
Не помню - выставлял фотки или нет... :lol: :oops:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.05.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попрощаюсь и тут . ;-)

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.05.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс 60 . он же печник ваще .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Попрощаюсь и тут . ;-)

Жаль,но так видимо - должно быть... :-(
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что ж , проверим ещё . :-P Я никого , тут не сдавал ( про то кто и где сидел ) , в столице Анголы , главная достопримечательность свалка в самом центре , кванзы - деньги , с моря когда подходишь к побережью , бегают свиньи похожие чем то на собак , на всё это Доктор , не смог ответить , значит он там и не был . всё гнал , про полчища воинов и какие то сталинградские битвы . :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13831
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходил на терассу. Покурил.
И что то так грустно сталою
Как будто Родных людей - потерял... 8-)
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9536
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.05.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сходил на терассу. Покурил.
И что то так грустно сталою
Как будто Родных людей - потерял... 8-)

да ты чо,Витя... ещё же ничего не случилось... приобо-дри-и-сь!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Nocal” пиво кстати в Анголе , марка была и этого Доктор не знал :-x Проходят - комменты . :lol: :lol: :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

Ясно , дело :lol: The Dark Side of the Moon . ;-)
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