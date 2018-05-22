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§ NG.kz
Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выступая с докладом на заседании правительства, министр сообщил, что в 2018 году ЕНТ будет проводится в 15-й раз. Также он напомнил, что до 2017 года ЕНТ выполняло три функции.
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гость
Re: Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ




Отправлено: 22.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опа! Это означает что аким может повлиять на результаты ЕНТ? Или это означает, что руководство школ может влиять на эти результаты? Аким причем?

FOMA
Re: Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ




Отправлено: 22.05.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ

... все равно это ни на что не влияет.
Цитата:
Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества выпускников.

... чем докажете? Я думаю что на 26500 меньше чем в прошлом году. Вот реальные цифры.

Василий Евсеевич.
Re: Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ




Отправлено: 23.05.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
140 баллов это по старому -5! На один балл 140:5=28. На двойку приходится -56 баллов. Наш министр ратует, что любой двоечник поступил в ВУЗ...
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