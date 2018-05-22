FOMA Re: Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ #2







Отправлено: - 14:18 Цитата: Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ

... все равно это ни на что не влияет.

Цитата: Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества выпускников.

... чем докажете? Я думаю что на 26500 меньше чем в прошлом году. Вот реальные цифры.