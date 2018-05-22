Серый волк Re: "Почти вся котельная была в крови" - в Костанае... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9603

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:28 Цитата: Тинькоффф:

В Сибири на лесопвале таким самое место. Дикари.



Забудь про Сибирь.

Таким самое достойное и необходимое место на соседней шконке с теми, кто крадут бюджеты у вас под носом, портят дороги, продают библиотеки, грызут деревья, уничтожая веками с трудом выращенное и созданное в городе.

Долг каждого гражданина, чтоб у драгоценных акиматских задиниц - гарантов коррупции, вместо жоповозок за 33лимнона появился такой сосед по камере! Они созданы друг для друга!

Берегите этого гражданина! Он должен их дождаться!







[Исправлено: Серый волк, 22.05.2018 - 17:30]