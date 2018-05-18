Цитата: Гость:

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с истечением срока его актуальности."



Предлагаешь чтобы журналисты и дальше как в рот воды набрали и не отвечали никогда на горящие вопросы, провоцируя этим еще сильней?

Ведь что у них не спроси, они считают это нарушением, если кто тотне Уважаемый у них там что то спросит и безжалостно банят, причем в правилах некоторые вещи не указываются.

Есть сугубо личные правила против например меня..

Ну нигде в правилах не писанные..

Однако применяются ко мне жестко, по наговору особенно Уважаемых..

Я бы от этой практики последнего Диктатора на Земле начал избаляться..

Кто знает, а знает и администрация в лице .., хм, написпл сперва, стер, сами знают, и модераторы и Уважаемые, которые заставили администрацию действовать не по правилам, а только по каким то личным ощущениям..

Это вообще почему такой произвол то творится, выборочный?