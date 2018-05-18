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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окончательно "заболтали" тему,
впрочем,как всегда...
Предлагаю,как на Ленте -
"комментарии к материалу закрыть в связи
с истечением срока его актуальности."

Гость
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 22:49
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13827
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Предлагаю,как на Ленте -

Потерпи - остались сутки... :lol:
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