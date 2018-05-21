Аноним Re: Стихийная свалка возле Дома культуры #2







Отправлено: - 05:53 Площадку для сбора мусора обустроили буквально в 100 метрах от прежней, с торца Маяковского 117/1 (кирпичная 6-этажка). Да, объяление о местонахождении новой площадки тазалыковцы не повесили, но и просто так на ровном месте выбрасывать мусор - это тоже говорит об уровне культуры. В радиусе 100-150 метров от "Мираса" знаю, как минимум, 4 площадки, куда без лишних напрягов можно отнести мусор

Даже когда мусорные баки ещё стояли на прежнем месте, между теннисным кортом и Маяковского 117, возле трансформаторной подстанции, уже началась стихийная свалка в виде гор стеклотары из-под спиртного и сопутствующего мусора. И появляются эти горы в аккурат после концертов в "Мирасе". Вот такой у нас "культур-мультур".