Цитата: Бывалый :

Я, в отличие от оппонентов, ни разу за время присутствия на форуме ни одного эпитета в их адрес не отпускал.

Ну прямо ангел во плоти. А это Пушкин писал что-ли? Из последних "несуществующих" эпитетов:



Маркс, вы опять со свои кривым коммуняцким соображением лезете туда, где ничего не понимаете...

Источник: http ://www. ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34191&viewmode=flat&sortorder=0&start=45



Вы меня уже не удивляете - я привык к тому что вы сильно тупите

Источник: http ://www. ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34191&viewmode=flat&sortorder=0&start=60



А то порой такую чушь несете - аж стыдно что в одной стране с вами живу....

Источник: http ://www. ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34253&viewmode=flat&sortorder=0&start=0



То есть потому что вы - бестолочь.

Источник: http ://www. ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34253&viewmode=flat&sortorder=0&start=30