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§ NG.kz
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера утром, отводя детей в детский сад, увидел, что специальный контейнер, который должен не допустить выброс в атмосферу паров ртути, содержащихся в энергосберегающих лампах, валяется.
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Гость
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...вечером, приехав за детьми, я увидел ту же самую картину!


Ужас,конечно...
Но смею заметить,интервал времени между двумя снимками,
ну никак не целый световой день...

Далекий
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
ну никак не целый световой день...

Вас только это интересует?
А то, что он нараспашку, и никому дела нет? Дети бегают, пары летают. Табличка должна быть с номерами телефонов. Короче, все как всегда.

Гость
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...




Отправлено: 22.05.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вас только это интересует?


Увы,я так же как и вы,далеко не восторге от увиденного.
Но,объективности ради,не надо вводить в заблуждение форумный люд,
фотографиями сделанными в одно и тоже время, со слегка
измененным ракурсом.

Гость
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе




Отправлено: 22.05.18 - 22:51
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