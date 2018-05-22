безумец Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в... #17







Отправлено: - 22:01 требуя чек вы становитесь на один уровень с хозяином лавки в рамках налогового обложения,по городу очень много торговых точек ,где чеков просто не дают,,и располагаются там,где их не видно с асфальтированных улиц,,я попросил чек,но мне его не дали,сказали - если возникнут проблемы товар поменяют быстро,,цель акции - выявить эти торговые точки,,но мне не дали чек и я за просто так должен огласить весь этот список ,,,или за призы в *черном ящике*,,,надо наоборот устраивать акции - вам не дали чек по требованию при покупке,и все это снято на видео,тогда держи ключи от автомобиля,,,