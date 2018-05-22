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§ NG.kz
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек — выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.
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Капитал
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А лошки теперь начнут бегать...


Но мы жэ не лошки какие-то,
верно,мы то бегать не будет...

Алия
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная статья, и новость очень на самом деле позитивная, людям, судя по комментариям, просто нечего делать)) один негатив пишут, пессимисты вообще очень активизируются в последнее время)))

безумец
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
требуя чек вы становитесь на один уровень с хозяином лавки в рамках налогового обложения,по городу очень много торговых точек ,где чеков просто не дают,,и располагаются там,где их не видно с асфальтированных улиц,,я попросил чек,но мне его не дали,сказали - если возникнут проблемы товар поменяют быстро,,цель акции - выявить эти торговые точки,,но мне не дали чек и я за просто так должен огласить весь этот список ,,,или за призы в *черном ящике*,,,надо наоборот устраивать акции - вам не дали чек по требованию при покупке,и все это снято на видео,тогда держи ключи от автомобиля,,,
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