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§ NG.kz
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодняшнее слушание началось с многочисленных ходатайств. Одним из них стало ходатайство адвоката подсудимого Дамира Есымгалиева Снежанны КИМ об освобождении ее подзащитного из-под стражи в зале суда.
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FOMA
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Судя по взгляду, судья слегка удивлен. Или вспоминает УК, может что-то забыл? Нет, просто он обескуражен правовой уверенности адвоката.

Фома
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто даст справку, что подсудимый не может
содержаться в СИЗО? Никто не рискнет это
сделать, так как последствия чреваты. Кого
вообще волнуют жизнь и здоровье Дамира
Есымгалиева,кроме его адвоката и родных?
Только не судью и прокуроров...

...
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео смотрел. Не видел там особой драки. Что за суд этот?

Сапар
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Судя по взгляду, судья слегка удивлен. Или вспоминает УК, может что-то забыл? Нет, просто он обескуражен правовой уверенности адвоката.
просто он сидит и думает что вы там барахтаетесь, закидываете какие то куриные ходатайство, для него уже все понятно и решено и согласовано.

Марат
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто так никого не садят. Если не выпустили.значит виновен. Проще помириться.

гость
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Во-первых, я ходатайствую об исключении из уголовного дела недопустимы доказательств, - заявила адвокат Снежанна КИМ. - Были допущены многочисленные фальсификации в деле. Во-вторых, прошу прекратить уголовное преследование в отношении Есымгалиева за отсутствием события правонарушения и освободить его в зале суда."
Прошу исправить и дописать "недопустимых". Следовало заявить, по каким критериям, какие факт. данные следует признать не допустимыми в качестве доказательств - по источнику происхождения, способам получения или закрепления (непригоден носитель факт. данных, отсутствие свойств признаков доказательства, к-ми обладает этот носитель либо процессуальной форме). Ходатайствовать нужно о признании имеющихся в материалах УД фактических данных не допустимыми в качестве доказательств. Событие - это место, время способ и иные обст-ва. Обвиняется в совершении не правонарушения, а преступления. Уголовные правонарушения делятся на преступления и уголовные проступки. Адвокату надо бы знать основные элементы средств проц. доказывания и их свойства. Рекомендую почитать Фаткулина "Общие проблемы средств процессуального доказывания".

PS
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото №4; Да здравствует наш суд,самый.......а я чё,я ничё...

§ Тимур Гафуров
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Прошу исправить и дописать "недопустимых"

исправлено. спасибо
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Андрей
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все плачевно, похоже заедут ребята. Время сухари сушить.

Гость
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении




Отправлено: 22.05.18 - 21:02
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