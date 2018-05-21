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Бывалый:
Вы нифига не поняли.
Видимо в силу ограниченности ... доступа к информации...
ВЕ учат предотвращать конфликт.
безграничный ты наш.... конечно, мы эти сказки слушали неоднократно:)
Особенно, когда более двадцати лет отдали изучению ВЕ....
Цитата:
Бывалый:
Словесно. (это философская часть)
для этого лучше всего подходит Нейро-лингвистическое программирование
Цитата:
Бывалый:
с этим лучше справляется автомат калашникова, чем любые единоборства
Если не получается, то физически нейтрализовывать попытки нападения
Цитата:
Бывалый:
не нанося при этом физического ущерба ни себе, ни противнику.
тогда какой смысл? нейтроллизовать противника надо так, чтобы у него потом и повода и желания повторяться не было.
Цитата:
Бывалый:
А вам всё бы только взять и уе.... ударить...
а вам?