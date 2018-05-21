Цитата: Маркс:

Вам жена тоже оплачивает, когда вы посуду моете?

А я чужим женам посуду не мою.

А когда делаешь для себя - смысл какой самому себе оплачивать-то?

Иванов, вы опять ударились в свои любимые кривые аналогии?

Бросьте.

ну не получается у вас проводить аналогии.

Не смешите народ...

Цитата: Маркс:

Нужно было взять с собой газету и сделать из нее шляпу

И?

Вы теоретик.

Каким образом шляпа защищает шею от солнца когда работаешь в поле попой кверху?

Вы ни разу в поле не работали, стопудов.

Цитата: Маркс:

Вас, считайте, колхозники за свой счет кормили, в кредит

Какие добрые мазохисты-колхозники.

Тащили арканом работников в убыток себе...

Ага...

Бесплатную рабсилу они себе находили в лице детишек.

Эксплуатация детского труда во всей красе.

Комуняцкий строй эксплуататоров.