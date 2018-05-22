гость Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала... #6







Отправлено: - 19:25 "- Во-первых, я ходатайствую об исключении из уголовного дела недопустимы доказательств, - заявила адвокат Снежанна КИМ. - Были допущены многочисленные фальсификации в деле. Во-вторых, прошу прекратить уголовное преследование в отношении Есымгалиева за отсутствием события правонарушения и освободить его в зале суда."

Прошу исправить и дописать "недопустимых". Следовало заявить, по каким критериям, какие факт. данные следует признать не допустимыми в качестве доказательств - по источнику происхождения, способам получения или закрепления (непригоден носитель факт. данных, отсутствие свойств признаков доказательства, к-ми обладает этот носитель либо процессуальной форме). Ходатайствовать нужно о признании имеющихся в материалах УД фактических данных не допустимыми в качестве доказательств. Событие - это место, время способ и иные обст-ва. Обвиняется в совершении не правонарушения, а преступления. Уголовные правонарушения делятся на преступления и уголовные проступки. Адвокату надо бы знать основные элементы средств проц. доказывания и их свойства. Рекомендую почитать Фаткулина "Общие проблемы средств процессуального доказывания".