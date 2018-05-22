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§ NG.kz
Работа над созданием комфортной среды для пациентов в костанайских больницах еще не завершена
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщили на заседании специальной мониторинговой группы (СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы, которое прошло в департаменте Агентства РК по делам госслужбы Костанайской области.
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§ Ла-Коста
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 22.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлия ОГАЙ пояснила, что противотуберкулезный диспансер и центр психического здоровья оказывают.
Что? автор статьи, вы что-то забыли дописать!
По поводу внеочередного приема инвалидов хочу добавить. Кодекс "О здоровье народа" : Статья 91. Права пациентов
1. Помимо прав, указанных в статье 88 настоящего Кодекса, пациент обладает следующими правами на:

1) достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;

2) медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных факторов.
О чем речь? если придет на прием пациент с группой инвалидности в нормальном состоянии, и пациент без группы, но с острой болью, тем же инфарктом, инсультом, травмой. Врач принципиально примет пациента с группой инвалидности????
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§ Тимур Гафуров
Re: Работа над созданием комфортной среды для пациентов в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
вы что-то забыли дописать!

исправлено. спасибо
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Работа над созданием комфортной среды для пациентов в костанайских больницах еще не завершена




Отправлено: 22.05.18 - 21:12
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