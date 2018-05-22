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§ NG.kz
"Почти вся котельная была в крови" - в Костанае начался процесс по убийству школьницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Клепиков был осужден по ст. 96 (убийство) к 14 годам лишения свободы 15 июня 2004 года, - сообщил гособвинитель. - 21 июня 2016 года был освобожден условно-досрочно. Особо тяжкое преступление совершил в период непогашенной судимости.
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Тинькоффф
Re: "Почти вся котельная была в крови" - в Костанае...




Отправлено: 22.05.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сибири на лесопвале таким самое место. Дикари.

§ Серый волк
Re: "Почти вся котельная была в крови" - в Костанае...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9603
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.05.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тинькоффф:
В Сибири на лесопвале таким самое место. Дикари.

Забудь про Сибирь.
Таким самое достойное и необходимое место на соседней шконке с теми, кто крадут бюджеты у вас под носом, портят дороги, продают библиотеки, грызут деревья, уничтожая веками с трудом выращенное и созданное в городе.
Долг каждого гражданина, чтоб у драгоценных акиматских задиниц - гарантов коррупции, вместо жоповозок за 33лимнона появился такой сосед по камере! :lol: Они созданы друг для друга! :-)
Берегите этого гражданина! Он должен их дождаться! :-)



[Исправлено: Серый волк, 22.05.2018 - 17:30]
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§ CHINOIS
Re: "Почти вся котельная была в крови" - в Костанае...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
появился такой сосед по камере!

Товарищь, верь...пройдет она- и дерьмократия и гласность, и вот тогда Госбезопасность припомнит всех их имена:)
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