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≡ Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале мая на автобусных остановках Костаная вместо металлических урн были установлены оранжевые пластиковые. Одна из новых урн сгорела днем 14 мая на остановке "Большевичка". Утром 15 мая на остановках новых урн уже не было.
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Ляля
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие щедрые у нас спонсоры однако... И башню перекрасили и урны пластиковые ставят...

§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на Западе там какие урны?
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Кустанаец
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

А тебе это зачем? Лишь бы пукнуть?

§ 07Litra
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

всякие... тока нарот там ни такой дикий,как в горах,лесах,степях... бычки,на западе,в основном бросают где докуривают,а не в урны... потом всё уносится водой и ветром.... что не унеслось,комуналка сметает...
есть,правда места где часто пепельницы стоят.... но я тока раз в жизни такое видел,в Лидо-ди-Езоло... вапще глазу не за что на земле зацепитца... :lol:
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§ 07Litra
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пластик у спонсоров хароший оказался... экологически чистый-даже не дымит... :lol:
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§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


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Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанаец:
тебе это зачем? Лишь бы пукнуть?

Ты когда хочешь сравнить, обязательно делаешь Пук?
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§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


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Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
основном бросают где докуривают,а

На улице не курят что ли?
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§ FOMA
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
FOMA


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Сообщений: 4
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 22.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная

Вон оно что Михалыч. Экологические супер-пупер урны. Закупили на 28 млн.тнг. А кто за остальные спросит - скажут сгорели. Нету тела - нету дела. Это по нашему.
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§ Серый волк
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9603
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.05.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
40 пластиковых урн за счет спонсорской помощи городу, - сообщил Тарасов. - Из бюджета города на данный вид работы средства не выделялись

Тырильщикам деревьев и бюджетов верить можно, но степерь доверия можно сразу поставить между гусекрадами и цыганками :lol:
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§ drakon
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13826
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На улице не курят что ли?

Курят,Марик,курят. Даже под видеокамерами... :lol: :oops: :-P
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PS
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо, пока троллил и гусей потырили???? :lol: Не перевелись ишо истинные ромалы!

Бывалый
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ляля:
Какие щедрые у нас спонсоры однако... И башню перекрасили и урны пластиковые ставят...

Тю-у-у-у...
Оно, вона, в свое время цельное здание для цельной прокуратуры посредь сити-центра радостно отгрохали, а вы про какие-то урны да перекраску башни...
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