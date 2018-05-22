07Litra Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в... #4





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 17:34 Цитата: 112:

Интересно, на Западе там какие урны?

всякие... тока нарот там ни такой дикий,как в горах,лесах,степях... бычки,на западе,в основном бросают где докуривают,а не в урны... потом всё уносится водой и ветром.... что не унеслось,комуналка сметает...

есть,правда места где часто пепельницы стоят.... но я тока раз в жизни такое видел,в Лидо-ди-Езоло... вапще глазу не за что на земле зацепитца...