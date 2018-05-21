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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


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Сообщений: 6044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А вы честно, при случае, бы не положили бы себе лишнюю теньгушку в карман?

Что значит лишнюю?
Разве они бывают лишними?
Всё что заработал своим трудом ,конечно положил бы в карман,вы мне покажите хоть одного который не положит.
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торгаш
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Всё что заработал своим трудом ,конечно положил бы в карман


адским трудом бы еще сказал. купи-продай называется.

§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Не правда. Араевская качество никогда не теряла.

Теряла,я прекрасно помню тот день когда привычная арайка вдруг завоняла,потом даже руководство завода пыталась объяснить ,что это новый вид спирта,мол за границей даже так принято что бы был лёгкий аромат,но наш народ не проведёшь пить её перестали,вот с того самого момента и начался закат Арая.
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Какая конкуренция? Вы хоть раз ее видели?

То есть на складскую закупаться ездят глупые люди,нужно просто подъехать к соседнему магазину купить всё необходимое там, перевезти через 100 метров это всё к себе накрутить 100% и спокойно торговать-это бизнес по "Марксу" :lol: ведь конкуренции нет,никто не догадается пройти 100м и сэкономить кучу денег.

[Исправлено: Добринцофф, 22.05.2018 - 19:01]
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Примеры конкуренции в Костанае - грязные автобусы, требующие повышения платы за проезд.

Автобусники никак не конкурируют,у них фиксированная цена от акимата,хоть чистый автобус хоть грязный проезд одинаково стоит,где вы тут конкуренцию увидели?
Цитата:
Маркс: Халтурные ремонты улиц, сделанные по дешевой цене.

А здесь где конкуренция?При проведении госзакупок и тендеров в приоритете только ценник,поэтому и получайте то что подешевле.
Цитата:
Маркс: Умирающие супермаркеты, придумывающие всякие хитрые уловки и обман покупателей, чтобы выжить.
Где они умирают?Был один Солнечный ,теперь их три,был один астыкжан теперь их 2.

[Исправлено: Добринцофф, 22.05.2018 - 19:00]
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
лишить себя прогулки

Ага.
Особенно после того как упашется чел на работе и домой еле ноги волочет...
Сильно он в этот момент мечтает о пешей прогулке...
Цитата:
Маркс:
Такими размышлениями можно выискивать хоть плюсы

То есть, если торговый зал сто лет не убирался и там свинарник, то это огромный плюс т.к. владелец экономит на уборке в силу нехватки денег на уборщицу?
А если дорога к магазу сплошняком грязища, то это тоже хорошо т.к. владелец не несет затрат на асфальтирование?
М-да...
Теперь я понимаю почему СССР был в глубокой жо...
Иванов, вы там часом не в фуфайке ходите?

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Где они умирают?Был один Солнечный ,теперь их три,был один астыкжан теперь их 2.

Это они распадаются на части после смерти.
Ничо ты не понимаешь в мире капитализма, в отличие от коммуняки Иванова...
Уж он-то у-у-ух как разбирается в перепетиях рынка... теоретег...

Гость
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области




Отправлено: 22.05.18 - 19:26
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