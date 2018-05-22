NG.kz "Почти вся котельная была в крови" - в Костанае начался процесс по убийству школьницы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 32659

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:53 - Клепиков был осужден по ст. 96 (убийство) к 14 годам лишения свободы 15 июня 2004 года, - сообщил гособвинитель. - 21 июня 2016 года был освобожден условно-досрочно. Особо тяжкое преступление совершил в период непогашенной судимости.

Читать новость



