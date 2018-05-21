Цитата: гость:

Говорила я его маме в далеком 2007 г., что её сынок плохо закончит

Что ты хотел? среда такая, ты думаешь как раньше КГБ -НКВД работают аскеты идейные, видишь же, что происходить, теперь представь, что там происходит сейчас.