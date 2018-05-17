Гость Re: Храни их кухню, оберег #2







Отправлено: - 10:01 Не могу сказать как сейчас, но раньше при подаче в блюдах оказывался волос.... Это говорит что на кухне бардак. И на замечание официанту и администратору какое-то невнятное мычание. Ни извинений ни замены блюда... После этого перестал туда ходить, хотя раньше бывал очень часто 2-3 раза в неделю.